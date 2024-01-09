Грозит отстранение? Стало известно решение ФИФА по сборной Бразилии

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Вчера 20:58
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Сборная Бразилии по футболу и клубы избегут санкций со стороны ФИФА после того, как Эдналдо Родригес недавно восстановился на должности президента Бразильской конфедерации футбола, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Inside the Games.

В конце прошлого года появились отчеты о возможном отстранении бразильских клубов и сборных команд от участия в международных турнирах со стороны ФИФА. Причиной этого решения стало вмешательство государственных структур в процесс выборов президента футбольной конфедерации страны.

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Стоит добавить, что на последнем чемпионате мира в Катаре сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от Хорватии в серии пенальти.

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Бразилия ФИФА

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