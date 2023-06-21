Громкой сенсацией завершился матч в отборе на Евро-2024

Сборная Молдавии обыграла команду Польши в рамках отборочного цикла Евро-2024, сообщают Vesti.kz.
Встреча группы E проходила в Кишиневе и завершилась со счетом 3:2. Причем молдаване после первого тайма "горели" 0:2, но после перерыва не только отыгрались, но и вырвали победу.
У хозяев дубль оформил Ион Николаеску (48-я минута и 79-я), а также отличился Владислав Бабогло (85-я). У гостей голы забивали Аркадиуш Милик (12-я) и Роберт Левандовски (34-я).
Турнирное положение команд в группе Е: Чехия (7 очков), Албания (6), Молдова (5), Польша (3), Фарерские Острова (1).
7 сентября сыграют Чехия - Албания, Польша - Фареры.