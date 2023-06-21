Громкой сенсацией завершился матч в отборе на Евро-2024

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Сегодня 07:25
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Сборная Молдавии обыграла команду Польши в рамках отборочного цикла Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы E проходила в Кишиневе и завершилась со счетом 3:2. Причем молдаване после первого тайма "горели" 0:2, но после перерыва не только отыгрались, но и вырвали победу.

У хозяев дубль оформил Ион Николаеску (48-я минута и 79-я), а также отличился Владислав Бабогло (85-я). У гостей голы забивали Аркадиуш Милик (12-я) и Роберт Левандовски (34-я).

Турнирное положение команд в группе Е: Чехия (7 очков), Албания (6), Молдова (5), Польша (3), Фарерские Острова (1).

7 сентября сыграют Чехия - Албания, Польша - Фареры.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 0 1 8-4 9
2 Финляндия 4 3 0 1 10-3 9
3 Дания 4 2 1 1 7-5 7
4 Словения 4 2 1 1 5-4 7
5 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-3 3
6 Сан-Марино 4 0 0 4 0-13 0

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Метки:
Чемпионат Европы по футболу

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