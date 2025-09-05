Громкой сенсацией обернулся старт Германии в отборе на ЧМ-2026

Сборная Словакии сенсационно стартовала в отборочном турнире чемпионата мира-2026, обыграв Германию в первом туре группового этапа, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы A европейской квалификации прошла в Братиславе на стадионе "Тегельне Поле" и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Под конец первого тайма первый гол забил защитник Давида Ганцко. После перерыва преимущество словаков закрепил нападающий Давид Стрелец, отправив мяч в сетку на 55-й минуте.

По итогам тура команда Франческо Кальцоны набрала три очка и расположилась на втором месте в группе А, тогда как сборная Германии осталась без очков и вынуждена начинать погоню за лидерами с нуля.

В следующем туре, 7 сентября, немцы примут в Кельне Северную Ирландию, а словаки сыграют на выезде с Люксембургом.