Греция получила хорошую новость на матч с Казахстаном за Евро-2024

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Сегодня 07:15
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Сборной Греции по футбола получила дополнительную поддержку в домашнем матче против команды Казахстана в полуфинале плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

По информации греческих СМИ, игра пройдет при полных трибунах. На стадионе "Айя-София" ожидается аншлаг - на предстоящую игру будет продано более 30 000 билетов.

Сам матч Греция - Казахстан пройдет в ночь с 21 на 22 марта в Афинах.

Сборная Казахстана напугала Грецию перед матчем за ЕВРО-2024

Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.

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