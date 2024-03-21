Греция лишилась игрока из-за травмы? Он набрал отличную форму в еврокубках

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Сегодня 11:00
©ФК ПАОК

20-летний центральный защитник сборной Греции Константинос Кулиеракис рискует пропустить домашний матч полуфинала стыков Евро-2024 против национальной команды Казахстана. Он не принял участие в предматчевой тренировке за день до встречи, сообщают Vesti.kz.

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Пока о степени серьезности травмы футболиста не сообщается. Но этот фактор ставит под сомнение участие молодого защитника в предстоящей игре. Об этом пишут греческие СМИ.

На счету Кулиеракиса пять матчей за сборную Греции. На клубном уровне он выступает в составе ПАОКа, в этом сезоне проведя 29 матчей, забив четыре гола и отметившись ассистом.

Неделю назад он поучаствовал в камбеке в рамках 1/8 финала Лиги конференций. Его команда проиграла первый матч в гостях загребскому "Динамо" (0:2), но в ответной встрече одержала победу со счетом 5:1. В той игре Кулиеракис, несмотря на позицию центрального защитника, отметился голом и ассистом, став одним из героев встречи.

Напомним, что матч Греция - Казахстан пройдет уже этой ночью в Афинах. О прямой трансляции можете узнать здесь.

Метки:
Футбол Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу Лига конференций Греция Казахстан

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