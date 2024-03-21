Греция - Казахстан: фоторепортаж Vesti.kz из Афин перед началом исторического матча

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 23:26
©Vesti.kz, Алибек Кабенов

Корреспондент Vesti.kz из Афин Алибек Кабенов подготовил живой фоторепортаж с атмосферой столицы Греции перед важнейшим стыковым матчем за выход на Евро-2024 против национальной команды Казахстана.

Вот, какую картину сейчас можно видеть рядом со стадионом OPAP Arena.

Ажиотаж среди греков невероятный

Выше вы можете увидеть небольшие комнаты для того, чтобы поставить свечку и, что еще более удивительно, обувную.

А это фан-шоп при стадионе

Народ собирается заранее, понимая, что сегодня будет аншлаг

Вся спортивная пресса сконцентрировала свое внимание на предстоящей игре

Днем удалось запечатлеть творчество болельщиков местного клуба АЕК

Как видим, в Афинах царит футбольная атмосфера. Это будет настоящий футбольный праздник, однако победит только одна команда.

Уже скоро мы узнаем, кому улыбнется удача. Матч начнется в 00:45 по казахстанскому времени.

Фото: Vesti.kz, Алибек Кабенов©️

Метки:
Футбол Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу Греция Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 00:55
Сборные
С пенальти открыт счет в матче Греция - Казахстан
Сегодня , 00:45
Сборные
Начался исторический матч Греция - Казахстан за выход на Евро-2024
Сегодня , 00:25
Сборные
Самый дорогостоящий игрок КПЛ не забил пенальти. Его сборная проиграла
Сегодня , 00:10
Сборные
Сборная России разгромила участника Евро-2024
Вчера , 23:56
Сборные
В скандальном матче выявили возможного соперника Казахстана за Евро
Вчера , 23:35
Сборные
Оглашен состав сборной Казахстана на матч с командой Греции
Вчера , 23:26
Сборные
Греция - Казахстан: фоторепортаж Vesti.kz из Афин перед началом исторического матча
Вчера , 23:02
Сборные
Сборная Казахстана объявила стартовый состав на квалификационный матч Евро U-21
Вчера , 21:55
Сборные
"Буду плакать". Артур Аскарулы - о матче с Грецией и прогрессе сборной Казахстана
Вчера , 21:20
Сборные
С бывшим игроком КПЛ, но без Хвичи. Грузия объявила состав на матч с Люксембургом
© 2008 - 2024 ТОО «EML»