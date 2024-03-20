В Греции назвали лидера сборной Казахстана. Это не Зайнутдинов

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Сегодня 23:16
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Греческое издание Sportday.gr в преддверии матча национальной сборной Греции по футболу с командой Казахстана в полуфинале плей-офф Лиги наций выделило лучших игроков в составе соперника, передают Vesti.kz.

"Хоть мы и не говорим о футбольной супердержаве, но в рядах Казахстана есть отличные футболисты, выступающие за рубежом. Его большая звезда - Бахтиер Зайнутдинов, атакующий полузащитник, выступающий за "Бешикташ".

Лидером является Абзал Бейсебеков, выступающий в "Астане". Он играет на оси и по сути является тем, кто делает всю игру, поскольку мяч проходит через его ноги и в защите, и в атаке. Левый защитник Ян Вороговский также играет в "Астане", а центральный защитник Нуралы Алип выступает за петербургский "Зенит".

В атаке выделяются Максим Самородов и Рамазан Оразов. Оба выступают в "Актобе" в чемпионате Казахстана. Это два опасных нападающих, с низким центром тяжести и очень хорошим контактом с мячом", - пишет издание.

Матч Греция - Казахстана пройдет в ночь с 21 на 22 марта в Афинах. Во втором полуфинале сыграют Грузия и Люксембург. Победитель финала получит путевку на Евро-2024.

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