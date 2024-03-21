Головкин посетит матч Греция - Казахстан за выход на Евро-2024

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Сегодня 13:30
©Vesti.kz/Турар Казангапов

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Казахстан Геннадий Головкин посетит футбольный матч между сборными Греции и Казахстана. Игра за выход на Евро-2024 состоится в Афинах (Греция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По сведениями Kazfootball.kz, именитый боксер будет воочию наблюдать за ходом матча, который начнется в 00:45 по казахстанскому времени.

Напомним, что в сентябре прошлого года Головкин уже наблюдал за выступлением сборной Казахстана по футболу. Тогда он приезжал в Астану и был замечен на трибунах рядом с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В тот вечер сборная с минимальным счетом обыграла Северную Ирландию (1:0).

Прямая трансляция исторического матча Греция - Казахстан за выход на Евро-2024

Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Греция Казахстан Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин

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