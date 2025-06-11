Сборная Бразилии по футболу одержала победу над Парагваем в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Матч прошел в Сан-Паулу и завершился со счетом 1:0. Единственный и победный мяч на 44-й минуте забил форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.

Благодаря этой победе бразильцы набрали 25 очков и поднялись на промежуточное второе место в таблице, квалифицировавшись на ЧМ. Парагвай с 24 очками занимает пятую строчку.

Следующий матч Бразилия проведет против Чили 3 сентября, а Парагвай в тот же день примет Эквадор.

Таблица южноамериканского отбора:

Аргентина - 35 очков

Бразилия - 25

Уругвай - 24

Эквадор - 24

Парагвай - 24

Колумбия - 22

Венесуэла - 18

Боливия - 17

Перу - 11

Чили - 10

Сборная Чили утратила математические шансы на выход в финальную часть турнира. Аргентина ранее уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира и гарантировала первое место в группе.