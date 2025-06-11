Сборная Бразилии по футболу одержала победу над Парагваем в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.
Матч прошел в Сан-Паулу и завершился со счетом 1:0. Единственный и победный мяч на 44-й минуте забил форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.
Следующий матч Бразилия проведет против Чили 3 сентября, а Парагвай в тот же день примет Эквадор.Таблица южноамериканского отбора:
Аргентина - 35 очков
Бразилия - 25
Уругвай - 24
Эквадор - 24
Парагвай - 24
Колумбия - 22
Венесуэла - 18
Боливия - 17
Перу - 11
Чили - 10
Сборная Чили утратила математические шансы на выход в финальную часть турнира. Аргентина ранее уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира и гарантировала первое место в группе.