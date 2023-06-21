Гол Роналду на последних минутах принес победу Португалии в матче отбора Евро-2024

Сборная Португалии по футболу вырвала победу у Исландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы J прошла в Рейкьявике и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 89-й минуте забил Криштиану Роналду. При этом с 81-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве из-за удаления Виллюма Тора Виллюмсона.

Положение команд в группе J: Португалия (12 очков), Словакия (10), Люксембург (7), Босния (3), Исландия (3), Лихтенштейн (0).

8 сентября сыграют Босния - Лихтенштейн, Люксембург - Исландия, Словакия - Португалия.