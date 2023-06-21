Гол Роналду на последних минутах принес победу Португалии в матче отбора Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 07:42
©instagram.com/cristiano

Сборная Португалии по футболу вырвала победу у Исландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы J прошла в Рейкьявике и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 89-й минуте забил Криштиану Роналду. При этом с 81-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве из-за удаления Виллюма Тора Виллюмсона.

Положение команд в группе J: Португалия (12 очков), Словакия (10), Люксембург (7), Босния (3), Исландия (3), Лихтенштейн (0).

8 сентября сыграют Босния - Лихтенштейн, Люксембург - Исландия, Словакия - Португалия.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Роналду Криштиану Португалия Исландия Чемпионат Европы по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:20
Сборные
Бразилия потерпела неожиданное поражение в матче с 6 голами и пенальти
Сегодня , 07:42
Сборные
Гол Роналду на последних минутах принес победу Португалии в матче отбора Евро-2024
Сегодня , 07:25
Сборные
Громкой сенсацией завершился матч в отборе на Евро-2024
Вчера , 22:59
Сборные
"Красава" отреагировал на сенсационную победу Казахстана в матче отбора на Евро-2024
Вчера , 21:12
Сборные
Сборная Казахстана по футболу взлетела в мировом рейтинге
Вчера , 16:27
Сборные
Адиев - лучший тренер в истории сборной? Просто взгляните на показатели команды при нем
Вчера , 15:48
Сборные
Представлен официальный маскот Евро-2024
Вчера , 15:18
Сборные
В Северной Ирландии назвали лучшего игрока Казахстана после поражения в отборе на Евро-2024
Вчера , 12:40
Сборные
Гол футболиста "Астаны" помог сборной Беларуси одержать первую победу в квалификации Евро-2024
Вчера , 12:11
Сборные
"Команда уже верит в себя". Футболист сборной рассказал о мотивационной речи Адиева
© 2008 - 2023 ТОО «EML»