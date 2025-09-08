Гол на 120-й минуте определил судьбу финала Узбекистан - Иран

Сборная Узбекистана обыграла Иран и стала победителем Кубка наций CAFA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Финальная встреча турнира состоялась в Ташкенте и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Исход был определен в конце дополнительного времени.

Победный гол на 120-й минуте забил защитник Ходжиакбар Алижонов.

Примечательно, что на 105-й минуте Элдор Шомуродов не смог забить пенальти.

Добавим, что практически весь матч иранцы играли в меньшинстве после удаления Ариа Юсефи, который был изгнан с поля на пятой минуте.