Гол на 120-й минуте определил судьбу финала Узбекистан - Иран

Сборная Узбекистана обыграла Иран и стала победителем Кубка наций CAFA, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Финальная встреча турнира состоялась в Ташкенте и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Исход был определен в конце дополнительного времени.
Победный гол на 120-й минуте забил защитник Ходжиакбар Алижонов.
Примечательно, что на 105-й минуте Элдор Шомуродов не смог забить пенальти.
Добавим, что практически весь матч иранцы играли в меньшинстве после удаления Ариа Юсефи, который был изгнан с поля на пятой минуте.