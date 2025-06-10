Гол на 95-й минуте решил исход матча Кыргызстана в отборе на ЧМ-2026

Сборная Кыргызстана ушла от поражения в матче десятого тура отборочного турнира на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча против сборной ОАЭ, состоявшаяся в Бишкеке завершилась со счетом 1:1.

Арабская сборная первой вышла вперед на 30-й минуте после гола Хариба Сухаиля. Почти до самого финального свистка гости были близки к победе.

Развязка наступила на 95-й минуте, когда ворота гостей поразил Кай Мерк.

Этот матч ничего не решал для обеих сборных. Кыргызстан с восемью баллами занял предпоследнее пятое место в группе, обойдя лишь команду КНДР.

У ОАЭ 15 очков и третье место.



