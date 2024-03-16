Главный творец чуда Казахстана назвал лучшего тренера мира

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью Youtube-каналу GASENERGY назвал лучшего футбольного наставника в мире, передает Vesti.kz.

- Сейчас, на ваш взгляд, среди именитых тренеров и футболистов кто лучший на данный момент?

- Это все такая текущая ситуация... Тренер что-то выиграл - мы восхваляем этого тренера, хотя мы уделяем мало внимания тренерам, которые, образно говоря, спасают команду от вылета. Возможно, этот тренер делает более серьезное дело и оказывает больше влияния на игру команды, чем тот же условный Гвардиола. Всегда есть команды, когда на одну твоего тренерского влияния больше, а на другую - меньше. Это я даже по себе знаю. Ну, а если так говорить, то про Гвардиолу я сказал - это тот человек, который очень влияет на футбол, видоизменяет его. Конечно, всегда интересно понаблюдать за ним, - отметил Адиев.

С 27 апреля 2022 года Адиев возглавляет сборную Казахастана. Вместе с ней он выиграл группу Лиги Наций и пробился в дивизион B. Кроме этого, в отборочном цикле он одержал шесть побед и с 18-ю очками занял четвертое место в группе.

Что касается сборной Казахстана, то она в ночь с 21 на 22 марта сыграет с командой Греции в полуфинале плей-офф Лиги наций. На эту игру букмекерская контора  предлагает такие коэффициенты: . Проход: . Матч пройдет в Афинах. 

Метки:
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