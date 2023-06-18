Главный тренер сборной Северной Ирландии озвучил опасения перед матчем с Казахстаном

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем отбора Евро-2024 против национальной команды Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы H пройдет в Белфасте в ночь на 20 июня.

"У нас есть некоторые сомнения относительно Конора Брэдли и Пэдди Макнэйра, которые оба пропустили тренировку сегодня. Конор перенапряг колено в первом тайме (в пятницу вечером).

Он смог продолжить игру, и в целом ему было хорошо, но я считаю, что он существенно улучшился и чувствует себя гораздо лучше, однако нам нужно дать обоим ребятам максимально возможное время, чтобы у них был наилучший шанс быть доступными для выбора. У Пэдди просто была небольшая травма ахиллова сухожилия, и мы должны были контролировать его тренировки на протяжении этой недели".