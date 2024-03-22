Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался об отставке

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Сегодня 03:46
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Наставник сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал, продолжит ли он работу в национальной команде после поражения от сборной Греции (0:5), сообщает корреспондент Vesti.kz из Афин.

"Омоложение сборной действительно надо делать. Нужна скорость, динамика если мы хотим на большой турнир. Это новое поколение по-спортивному наглое, они не тушуются И сегодня было видно, что нам не хватило коллективного взаимодействия. Чесноков, Самородов, Оразов, Астанов - это уже не завтрашний, а сегодняшний день. Тот же Садыбеков на подходе. 

Я и в раздевалке уже сказал - этот цикл закрылся. Ребята большой путь прошли. Я и раньше говорил, что до чемпионата Европы я никуда не уйду. Я считаю, что полностью сдержал свое обещание. После этого надо садиться, думать, готов ли я, готова ли федерация к следующему циклу. Сейчас я ни в коем случае не приму решение, пока не поговорю с Адлетом Назарбаевичем Барменкуловым, потому что этот человек для меня слишком многое сделал, прошел через всю критику, когда меня назначал. Сколько угроз было в мой адрес, но он всегда щитом стоял за моей спиной. 

Конечно, это будет сложный разговор. У меня есть свое видение. 26-го надо достойно выступить, игра ничего не дает, но на кону наши имена, мы постараемся и подойдем во все оружии", - заявил Магомед Мусаевич. 

Отметим, что греки вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024 где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил Грузии в полуфинале Лиги наций.

 

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Метки:
Футбол Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу Адиев Магомед Лига наций Казахстан Россия Чечня
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