Во время послематчевой пресс-конференции с участием главного тренера сборной Греции Густаво Пойета после победы над Казахстаном (5:0) сработала пожарная сигнализация, сообщают Vesti.kz.

Это произошло, когда уругвайский специалист отвечал на вопросы журналистов. Произошедшее вынудило участников медиа-мероприятия покинуть помещение. Позже выяснилось, что система оповещения сработала из-за разбитого стекла, около которого располагается кнопка сигнализации.

Отметим, что греки после разгромной победы над Казахстаном вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024, где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил грузинам в полуфинале Лиги наций.