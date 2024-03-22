Главного тренера сборной Греции заставили "бежать" после разгрома Казахстана

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Сегодня 12:59
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Во время послематчевой пресс-конференции с участием главного тренера сборной Греции Густаво Пойета после победы над Казахстаном (5:0) сработала пожарная сигнализация, сообщают Vesti.kz.

Это произошло, когда уругвайский специалист отвечал на вопросы журналистов. Произошедшее вынудило участников медиа-мероприятия покинуть помещение. Позже выяснилось, что система оповещения сработала из-за разбитого стекла, около которого располагается кнопка сигнализации.

Отметим, что греки после разгромной победы над Казахстаном вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024, где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил грузинам в полуфинале Лиги наций. 

Метки:
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