Глава КФФ рассказал, почему сборную Казахстана возглавил именно Черчесов

Автор: Юлия Милова

В числе кандидатов на должность нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу были и местные специалисты, но все они уступали в нужных критериях Станиславу Черчесову. Об этом в интервью каналу Vesti.kz в YouTube рассказал глава КФФ Адлет Барменкулов.

- У меня, как у руководителя, всегда был План Б. Не было четкой определенности, кто это будет, но другое хочу сказать – мы постоянно ведем аналитику национальной сборной, четко понимаем, что мы хотим. Тут во главе угла что было? Что нам нужна харизматичная, сильная личность. Не было точной определенности, кто это будет, но из всех кандидатов Чечесов был №1. Поэтому я принял решение сразу, кто это будет, поэтому и по Адиеву сразу была поставлена точка.

- А какие еще были кандидаты?

- Когда ты уже определяешься с кандидатом, неэтично называть другие фамилии. Получается же, что они проиграли в этом выборе. Они тоже очень сильные кандидаты. Просто Черчесов чем берет? Он владеет технологиями управления. Он достаточно хорошо выстроил свою команду. Я называю это интеллектуальной лабораторией. Считаю, что у других такого не было.