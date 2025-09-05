Германия проиграла в отборе на ЧМ-2026 и повторила антирекорд

Сборная Германии прервала результативную серию в отборочных турнирах к чемпионату мира, которая длилась почти четверть века, сообщают Vesti.kz.

В матче первого тура квалификации ЧМ-2026 немцы уступили Словакии со счётом 0:2 и впервые за 24 года остались без забитых мячей.

Последний раз подобное случалось ещё в 2001 году - тогда Германия сыграла вничью 0:0 с Финляндией в рамках отбора к мундиалю-2002. Об этом сообщает Opta Sports.

Кроме того, это поражение стало лишь вторым в истории сборной Германии в отборочных матчах чемпионата мира, когда команда уступила с разницей более одного мяча. До этого подобный результат был зафиксирован ещё в сентябре 2001 года, когда немцы потерпели разгром от Англии со счётом 1:5.

После стартового тура Словакия с тремя очками расположилась на втором месте в группе А, в то время как сборная Германии пока не набрала ни одного балла.

Во втором туре квалификации немцы сыграют с Северной Ирландией. Встреча состоится 7 сентября.