Футбольный праздник и эйфория. Чему так радуются в Греции перед матчем с Казахстаном

Автор:
Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 16:11
©Neos Kosmos

До матча между командой Греции и сборной Казахстана в стыках чемпионата Европы-2024 осталось меньше недели. В Греции этот матч, как и в нашей стране, ждут с большим нетерпением. И сейчас там началась настоящая футбольная эйфория. От чего же в восторге греческие любители футбола? Корреспондент Vesti.kz объясняет, что к чему.

Четверг выдался для греческих фанатов огненным во всех смыслах. Посмотрите на эмоции фанатов "Олимпиакоса":

На безумную радость фанатов ПАОКА:

В чем же дело? Сразу два греческих клуба, как раз-таки "Олимпиакос" и ПАОК, пробились в 1/4 финала Лиги конференций. И это не какие-то рядовые победы, тут все исходит из глубины. 

Первые матчи оба греческих коллектива проиграли. На прошлой неделе "Олимпиакос" дома был разбит тель-авивским "Маккаби" (1:4), а ПАОК проиграл в Загребе местному "Динамо" (0:2). Но надежда ярых греческих фанатов жила до самого конца, и в этот четверг обе команды оформили по камбеку.

"Олимпиакос" вернул должок "Маккаби", выиграв 4:1 в гостях по итогам 90 минут игры. В овертаймах греки дожали израильтян, забив еще два. В итоге "Олимпиакос" одержал победу с общим счетом 7:5 и героически вырвал путевку в четвертьфинал из рук у соперников.

В составе "Олимпиакоса" все 120 минут на поле провел центральный защитник Панайотис Рецос, который вызван в сборную Греции на матч с Казахстаном. Кроме того, в овертайме на замену вышел еще один сборник - полузащитник Георгиос Масурас. И именно он стал автором голевой передачи, когда счет стал 6:1 в пользу "Олимпиакоса".

Радости игроков и фанатов не было предела. Вот, как футболисты отпраздновали успех с фанатами, которые отправились на выезд и сделали это не зря:

А это продолжение "банкета" уже в раздевалке:

Что касается клуба ПАОК, то футболистам удалось ответить на 0:2 от "Динамо" разгромом со счетом 5:1. Причем победный для греков гол забил защитник Константинос Кулиеракис. Его удар вывел ПАОК в следующую стадию, установив на табло 4:1 (4:3 по сумме двух встреч). 

На 78-й минуте был заменен полузащитник Яннис Константелиас. Он, как и Кулиеракис, был вызван в сборную на ближайшие матчи, в том числе с Казахстаном.

Синхронные камбеки "Олимпиакоса" и ПАОКа принесли греческим фанатам океан эмоций в преддверии матчей национальной сборной. Теперь они наверняка сплотятся, чтобы гнать вперед сборную в противостоянии с Казахстаном в Афинах.

Напомним, что матч между Грецией и Казахстаном пройдет в ночь с 21 на 22 марта в Афинах. Он начнется в 00:45 по казахстанскому времени, а примет его стадион OPAP Arena, вмещающая более 32 тысяч зрителей.

Победитель матча выйдет в финал стыковых противостояний и окажется в одном выигрыше от выхода на грядущий Евро-2024. 

Фото: ФК ПАОК©️

Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Греция Казахстан Лига конференций

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:14
Сборные
Сборная Казахстана напугала Грецию перед матчем за ЕВРО-2024
Сегодня , 07:30
Сборные
Главный творец чуда Казахстана назвал лучшего тренера мира
Вчера , 20:56
Сборные
Тренер сборной Туркменистана оценил игру Казахстана после поражения
Вчера , 20:07
Сборные
В Греции рассказали о своем "Бензема" и раскрыли тактическую схему на игру с Казахстаном
Вчера , 18:56
Сборные
Три игрока дебютировали в сборной Казахстана перед плей-офф Лиги наций
Вчера , 17:49
Сборные
"Он закроет эту позицию". Адиев видит в капитане "Кайрата" замену Шацкому
Вчера , 16:11
Сборные
Футбольный праздник и эйфория. Чему так радуются в Греции перед матчем с Казахстаном
Вчера , 15:49
Сборные
Вдохновение в Лиге наций и драма в Кубке Казахстана. Как Адиев проводил решающие матчи в карьере
Вчера , 10:59
Сборные
Названо главное отличие футбола Греции от Казахстана перед битвой за Евро
Вчера , 09:55
Сборные
Жена футболиста сборной Казахстана слила секретное видео
© 2008 - 2024 ТОО «EML»