Футбольный аналитик впечатлен игрой Зайнутдинова

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 11:53
©КФФ

Футбольный аналитик и автор сайта Asianfootball.org Бен Гриффис впечатлился игрой полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz.

"Зайнутдинов безумен. Клянусь, я запомнил все позиции, на которых он играл, которые я видел. Этот парень выше среднего, как и во всем остальном.

Я знаю, что он в основном играет правого вингера за Казахстан и левого защитника/полузащитника за ЦСКА, но отыграл первую половину сезона лиги как левый центральный защитник/центральный защитник, также много выступал как левый центральный полузащитник/центральный полузащитник раньше и, если я не ошибаюсь, был атакующим полузащитником/нападающим за Казахстан в прошлом. И хорошо справляется с большинством игр", - пишет автор.

ЦСКА узнал цену трансфера Зайнутдинова в Европу

В минувшем сезоне Зайнутдинов провел 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.

В составе сборной Казахстан принял участие в четырех матчах квалификации Евро-2024 и забил два гола.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:53
Сборные
Футбольный аналитик впечатлен игрой Зайнутдинова
Сегодня , 11:38
Сборные
В сборной Португалии отреагировали на абсолютный рекорд Роналду
Сегодня , 10:38
Сборные
Сборная Германии потерпела поражение на своем поле
Сегодня , 08:20
Сборные
Бразилия потерпела неожиданное поражение в матче с 6 голами и пенальти
Сегодня , 07:42
Сборные
Гол Роналду на последних минутах принес победу Португалии в матче отбора Евро-2024
Сегодня , 07:25
Сборные
Громкой сенсацией завершился матч в отборе на Евро-2024
Вчера , 22:59
Сборные
"Красава" отреагировал на сенсационную победу Казахстана в матче отбора на Евро-2024
Вчера , 21:12
Сборные
Сборная Казахстана по футболу взлетела в мировом рейтинге
Вчера , 16:27
Сборные
Адиев - лучший тренер в истории сборной? Просто взгляните на показатели команды при нем
Вчера , 15:48
Сборные
Представлен официальный маскот Евро-2024
© 2008 - 2023 ТОО «EML»