Футболисты сборной Казахстана вошли в команду недели Лиги наций

Пять футболистов сборной Казахстана вошли в команду недели дивизиона С по итогам четвертого тура Лиги наций по версии WhoScored, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это Михаил Габышев, Нуралы Алип, Эльхан Астанов, Аслан Дарабаев и Ян Вороговский. Среди них самую высокую оценку получил Астанов (7,6).

Напомним, подопечные Магомеда Адиева набрали десять очков в четырех играх группы 3 дивизиона С. Следующие матчи пройдут 22 сентября. В этот день сыграют Казахстан - Беларусь, Словакия - Азербайджан.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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