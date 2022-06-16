Футболисты сборной Казахстана вошли в команду недели Лиги наций

©Vesti.kz, Турар Казангапов
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Вчера 11:40

Пять футболистов сборной Казахстана вошли в команду недели дивизиона С по итогам четвертого тура Лиги наций по версии WhoScored, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это Михаил Габышев, Нуралы Алип, Эльхан Астанов, Аслан Дарабаев и Ян Вороговский. Среди них самую высокую оценку получил Астанов (7,6).

Напомним, подопечные Магомеда Адиева набрали десять очков в четырех играх группы 3 дивизиона С. Следующие матчи пройдут 22 сентября. В этот день сыграют Казахстан - Беларусь, Словакия - Азербайджан.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10
2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4
4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2

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Метки:
Лига наций Сборная РК по футболу

Футбол Сборные
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Вчера 11:40
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