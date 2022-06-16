Футболисты сборной Казахстана вошли в команду недели Лиги наций

Пять футболистов сборной Казахстана вошли в команду недели дивизиона С по итогам четвертого тура Лиги наций по версии WhoScored, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это Михаил Габышев, Нуралы Алип, Эльхан Астанов, Аслан Дарабаев и Ян Вороговский. Среди них самую высокую оценку получил Астанов (7,6).
Напомним, подопечные Магомеда Адиева набрали десять очков в четырех играх группы 3 дивизиона С. Следующие матчи пройдут 22 сентября. В этот день сыграют Казахстан - Беларусь, Словакия - Азербайджан.Дамир ИСМАГУЛОВ: о топ-15 UFC, бое Рахмонов - Чимаев и лучших фанатах из Казахстана Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!