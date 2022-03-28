Футболисты сборной Казахстана провели открытую тренировку накануне решающего матча Лиги наций

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Вчера 18:20

Сборная Казахстана по футболу провела открытую тренировку на "Астана Арене" перед решающем стыковым матчем Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

Завтра, 29 марта, под руководством Андрея Карповича команда сыграет с Молдовой, у которой выиграла на выезде в первой встрече со счетом 2:1. 

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Матч пройдет на "Астана Арене" и начнется в 20:00 по столичному времени. Победитель противостояния сохранит прописку в дивизионе С.

 

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Метки:
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Вчера 18:20
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