Футболисты молодежной сборной Казахстана проиграли матч России

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Вчера 19:24 Комментарии 1
©КФФ

Молодежная сборная Казахстана по футболу до 20 лет под руководством старшего тренера Кайрата Нурдаулетова уступила сверстникам из России в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Минске и завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян, у которых дубль оформил Константин Тюкавин (33-я минута и 41-я, с пенальти). У казахстанцев один мяч отыграл Нургайни Бурибаев (88-я).

В рамках УТС также запланирована контрольная игра против Беларуси. Она состоится там же 27 сентября. Начало - в 19:00 по времени Астаны.

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Метки:
Сборная РК по футболу Сборная России по футболу
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