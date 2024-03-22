Футболистов сборной Казахстана назвали героями после разгрома от Греции

Руководитель ФК "Астана" Саян Хамитжанов прокомментировал исход матча сборной Казахстана в полуфинале Лиги наций, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Сборная Казахстана в Афинах разгромно уступила команде Греции со счетом 5:0.

"Сборная потерпела очень обидное поражение. Мы все верили в чудо, но его не случилось. В любом случае, наша сборная - герои, они за последние годы подарили всей стране большое количество положительных эмоций, за что им нужно сказать огромное спасибо. Никогда ранее наша сборная не была так близка к попаданию на крупный турнир. Сейчас на футболистов польется большое количество критики, но я призываю болельщиков быть объективными, Магомед Адиев и команда сделали большое дело, они за последние два года повернули лицом к нашему спорту всю страну, это дорогого стоит", - заявил Хамитжанов.

Отметим, что греки после разгромной победы над Казахстаном вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024, где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил грузинам в полуфинале Лиги наций.