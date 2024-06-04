Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Футболист сборной Казахстана оценил назначение Черчесова

Футболист сборной Казахстана оценил назначение Черчесова
©КФФ

Футболист сборной Казахстана и китайского клуба "Цанчжоу" Георгий Жуков прокомментировал оценил назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды, сообщают Vesti.kz.

"Станислав Черчесов - хороший тренер. Я думаю, что он это доказал в прошлом. Это действительно хорошая новость, поэтому я надеюсь, что у сборной Казахстана будет прогресс. Руководство национальной команды нашло хорошую замену Магомеду Адиеву. Я полагаю, что Черчесов сможет добавить чего-то нового сборной Казахстана, потому что он очень опытный тренер, а команда является молодой. Поэтому у Черчесова можно многому научиться.

Я не могу с уверенностью сказать, что при Черчесове будет больше или меньше шансов на проход на чемпионат мира 2026 года. По ходу отборочных игр будет больше понятно. У команды есть куда стремиться и расти. Команде будет нелегко в отборе, тем более Казахстан ни разу в истории не попадал на чемпионат мира или Европы. Я надеюсь, что такое произойдет", - сказал Жуков "Чемпионату".

3 июня Черчесов официально возглавил сборную Казахстана. Сообщалось, что его зарплата в сборной Казахстана составит 1,2 миллиона евро. В КФФ сделали заявление по зарплате Черчесова. В КФФ сделали заявление по зарплате Черчесова.

По информации "СЭ", контракт Черчесова со сборной Казахстана рассчитан по схеме "2+2" - на срок до окончания отборочного турнира ЧМ-2026 с возможностью продления еще на два года по обоюдному согласию сторон.

Что касается Жукова, то он почти два года не вызывается в сборную Казахстана. Последний матч в форме национальной команды он провел в марте 2022 года против Молдовы в рамках Лиги наций. На его счету 21 игра за сборную.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Сборная РК по футболу Жуков Георгий Черчесов Станислав Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 23:22
Сборные
©ufa.uz Президент ФИФА обратился к игрокам сборной Узбекистана перед Олимпиадой-2024
Сегодня , 22:56
Сборные
©instagram.com/armenian_ff/ Следующий соперник сборной Казахстана дал бой участнику Евро-2024
Сегодня , 22:15
Сборные
©КФФ "Спасибо девчатам". Тренер Казахстана обратился к хейтерам после успеха в отборе на Евро
Сегодня , 20:52
Сборные
©КФФ Разгромом завершился матч сборной Казахстана в отборе на Евро
Сегодня , 18:59
Сборные
©КФФ В составе сборной Казахстана произошли изменения после назначения нового тренера
Сегодня , 18:44
Сборные
©"Вечерняя Москва" Стало известно, когда Черчесов приступит к работе в сборной Казахстана
Сегодня , 16:40
Сборные
©Meccsjegy.mlsz.hu Сколько экс-игроков КПЛ будет на Евро-2024? Один из них отказался от вызова в сборную
Сегодня , 15:00
Сборные
©КФФ Футболист сборной Казахстана оценил назначение Черчесова
Сегодня , 14:20
Сборные
©depositphotos.com Где в Казахстане смотреть трансляцию Евро-2024: расписание матчей
Сегодня , 14:00
Сборные
©FIFA World Cup Борьба за ЧМ-2026 и шанс в Лиге наций. Какие цели у Черчесова в сборной Казахстана?
Сегодня , 13:20
Сборные
©КФФ Сборную Казахстана "отправили" с новым тренером на ЧМ-2026 по футболу
Сегодня , 12:40
Сборные
©Федерации футбола Армении Отрыв в ценнике и экс-игроки КПЛ. Что известно о составе Армении перед игрой с Казахстаном?
Сегодня , 12:21
Сборные
©instagram.com/cherches_stanislav/ 1,2 миллиона евро? В России оправдали зарплату Черчесова в сборной Казахстана
Сегодня , 11:44
Сборные
©instagram.com/cherches_stanislav/ Почему сборная Казахстана выбрала Черчесова? В России дали ответ
Сегодня , 11:00
Сборные
©x.com/England Англия разгромила сборную из топ-100 перед Евро-2024 по футболу
Сегодня , 10:20
Сборные
©UEFA.com "Группа смерти": откуда появилось это выражение и кто в нее попал на Евро-2024
Сегодня , 08:20
Сборные
©IG/cherches_stanislav/КФФ Адиев или Черчесов? Назван лучший тренер для сборной Казахстана
Сегодня , 07:20
Сборные
©uaf.ua Сенсацией завершился матч Германия - Украина перед Евро-2024 по футболу
Вчера , 21:59
Сборные
©ФК "Амкар" Экс-игрок клубов Ла Лиги захотел к Черчесову в сборную Казахстана
Вчера , 21:17
Сборные
©"Матч ТВ" В КФФ сделали заявление по зарплате Черчесова
Вчера , 20:57
Сборные
©РФС Перевод не нужен. Как новый тренер сборной Черчесов удивил казахстанских журналистов
Вчера , 19:54
Сборные
©"Матч ТВ" В России сообщили хорошие новости после назначения Черчесова в сборную Казахстана
Вчера , 19:07
Сборные
©uefa.com Огромный вызов: Черданцев - о шансах Черчесова вывести Казахстан на ЧМ-2026
Вчера , 18:27
Сборные
©ФК "Ференцварош" Аршавин оценил шансы Черчесова вывести Казахстан на ЧМ-2026
Вчера , 17:40
Сборные
©РФС Стали известны детали контракта Черчесова со сборной Казахстана
Вчера , 17:23
Сборные
©КФФ Женская сборная Казахстана по футболу провела тренировку перед матчем отбора на Евро-2025
Вчера , 17:11
Сборные
©instagram.com/cherches_stanislav/ Доходил до 1/4 ЧМ, играл за три сборные и учился у Йоахима Лева. Что нужно знать про нового тренера сборной Казахстана?
Вчера , 15:48
Сборные
©РФС Сборная Казахстана по футболу представила нового главного тренера
Вчера , 15:01
Сборные
©ФК "Ахмат" Эксперт назвал причины ухода Адиева из сборной Казахстана
Вчера , 14:31
Сборные
©rfs.ru Черчесов узнал главную сложность работы в сборной Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus