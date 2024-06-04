Футболист сборной Казахстана оценил назначение Черчесова

Футболист сборной Казахстана и китайского клуба "Цанчжоу" Георгий Жуков прокомментировал оценил назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды, сообщают Vesti.kz.

"Станислав Черчесов - хороший тренер. Я думаю, что он это доказал в прошлом. Это действительно хорошая новость, поэтому я надеюсь, что у сборной Казахстана будет прогресс. Руководство национальной команды нашло хорошую замену Магомеду Адиеву. Я полагаю, что Черчесов сможет добавить чего-то нового сборной Казахстана, потому что он очень опытный тренер, а команда является молодой. Поэтому у Черчесова можно многому научиться. Я не могу с уверенностью сказать, что при Черчесове будет больше или меньше шансов на проход на чемпионат мира 2026 года. По ходу отборочных игр будет больше понятно. У команды есть куда стремиться и расти. Команде будет нелегко в отборе, тем более Казахстан ни разу в истории не попадал на чемпионат мира или Европы. Я надеюсь, что такое произойдет", - сказал Жуков "Чемпионату".

3 июня Черчесов официально возглавил сборную Казахстана. Сообщалось, что его зарплата в сборной Казахстана составит 1,2 миллиона евро. В КФФ сделали заявление по зарплате Черчесова. В КФФ сделали заявление по зарплате Черчесова.

По информации "СЭ", контракт Черчесова со сборной Казахстана рассчитан по схеме "2+2" - на срок до окончания отборочного турнира ЧМ-2026 с возможностью продления еще на два года по обоюдному согласию сторон.

Что касается Жукова, то он почти два года не вызывается в сборную Казахстана. Последний матч в форме национальной команды он провел в марте 2022 года против Молдовы в рамках Лиги наций. На его счету 21 игра за сборную.