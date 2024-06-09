Футболист "Елимая" прокомментировал разгромное поражение от России

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Вчера 20:51
©ФК "Елимай"

Полузащитник сборной Беларуси и семейского "Елимая" Никита Корзун в интервью Football.by высказался о поражении свой национальной команды от России, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Минске завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу гостей.

- Ничего страшного, это товарищеская игра. Счет, понятно, неприятный. Но это подготовка к Лиге наций, которая у нас впереди. Лучше сейчас 0:4, чем потом.

- По счету все понятно, а что скажешь по игре? Было что-то положительное сегодня?

- Наверное, было. Но многое не получалось - может быть, слишком сильно волновались, потому что давно дома не играли. Все понимали, насколько важный и особенный этот матч. Очень сильно ждали этой игры. Такое было… чуть-чуть «перегорели». Сильно не хотели плохо сыграть, но так получалось, что сыграли как раз плохо.

- Плюс некоторые эксперименты с тактикой. Обоснованные?

- Товарищеский матч для этого и нужен. В том числе в нем проявились наши слабые места. Вот сейчас будем анализировать, двигаться дальше. Ничего страшного не произошло.

- Если чуть подробнее об игре - что случилось в первые двадцать минут?

- Может быть, то же самое волнение. Голы-то, по сути, - из-за наших ошибок, командных.

- Соперник, с одной стороны, забанен на международном уровне, с другой - показал сегодня свою силу.

- Хороший соперник. Видно, как парни натасканы в плане структуры, каждый знает вплоть до метра, куда и когда ему надо бежать. Хороший спарринг.

Напомним, Корзун перешел в "Елимай" в преддверии сезона-2024. В составе семейского клуба 29-летний футболист провел 12 матчей, в которых забил два гола.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Елимай ФК КПЛ Беларусь Сборная России по футболу Еврофутбол Футбол

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