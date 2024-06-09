Полузащитник сборной Беларуси и семейского "Елимая" Никита Корзун в интервью Football.by высказался о поражении свой национальной команды от России, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Минске завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу гостей.

- Ничего страшного, это товарищеская игра. Счет, понятно, неприятный. Но это подготовка к Лиге наций, которая у нас впереди. Лучше сейчас 0:4, чем потом.

- По счету все понятно, а что скажешь по игре? Было что-то положительное сегодня?

- Наверное, было. Но многое не получалось - может быть, слишком сильно волновались, потому что давно дома не играли. Все понимали, насколько важный и особенный этот матч. Очень сильно ждали этой игры. Такое было… чуть-чуть «перегорели». Сильно не хотели плохо сыграть, но так получалось, что сыграли как раз плохо.

- Плюс некоторые эксперименты с тактикой. Обоснованные?

- Товарищеский матч для этого и нужен. В том числе в нем проявились наши слабые места. Вот сейчас будем анализировать, двигаться дальше. Ничего страшного не произошло.

- Если чуть подробнее об игре - что случилось в первые двадцать минут?

- Может быть, то же самое волнение. Голы-то, по сути, - из-за наших ошибок, командных.

- Соперник, с одной стороны, забанен на международном уровне, с другой - показал сегодня свою силу.

- Хороший соперник. Видно, как парни натасканы в плане структуры, каждый знает вплоть до метра, куда и когда ему надо бежать. Хороший спарринг.

Напомним, Корзун перешел в "Елимай" в преддверии сезона-2024. В составе семейского клуба 29-летний футболист провел 12 матчей, в которых забил два гола.