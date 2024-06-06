Футболист за 100 миллионов в одиночку "уничтожил" самую титулованную сборную: видео

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 16:31
©instagram.com/aufoficial/

Сборная Уругвая по футболу нанесла разгромное поражение команде Мексики в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

Встреча, которая прошла на стадионе "Спортс Ауторити эт Майл Хай - Инвеско Филд" в американском Денвере, завершилась со счетом 4:0 в пользу уругвайцев. В составе победителей хет-трик оформил Дарвин Нуньес (7, 44 и 49-я минуты), еще один мяч забил Факундо Пеллистри (26).

Отметим, что Нуньес не забивал на протяжении десяти матчей в "Ливерпуле" в завершившемся сезоне. В прошлый раз за мерсисайдцев он забил 4 апреля в матче с "Шеффилд Юнайтед" (3:1).

Сборные Уругвая и Мексики примут участие в Кубке Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля в США. Уругвайцы сыграют в группе С против сборных США, Панамы и Боливии. Мексиканские футболисты попали в группу В, где им предстоит встретиться с командами Эквадора, Венесуэлы и Ямайки.

Добавим, что Мексика - самая титулованная сборная в КОНКАКАФ, а "Ливерпуль" летом 2022 года выкупил Нуньеса у "Бенфики" за 100 миллионов евро с учетом бонусов.

Метки:
Уругвай Мексика Ливерпуль Футбол
Новости
Вчера , 22:50
Сборные
Неожиданным исходом завершился матч Казахстана против Грузии
Вчера , 22:30
Сборные
"С Мусаевичем стали близкими людьми". Алип - о прощании с Адиевым, Черчесове и возвращении Исламхана
Вчера , 21:22
Сборные
Назначение Черчесова в сборную Казахстана вызвало вопросы у Газзаева
Вчера , 20:25
Сборные
Адиев трогательно попрощался со сборной Казахстана (Видео)
Вчера , 19:37
Сборные
Казахстан остался без домашних матчей Лиги наций? В КФФ сделали заявление
Вчера , 19:22
Сборные
Глава КФФ рассказал, почему сборную Казахстана возглавил именно Черчесов
Вчера , 16:31
Сборные
Футболист за 100 миллионов в одиночку "уничтожил" самую титулованную сборную: видео
Вчера , 14:20
Сборные
Станислав Черчесов посетит матч сборной Казахстана: подробности
Вчера , 12:21
Сборные
Холанд оформил хет-трик за Норвегию и приблизился к рекорду
Вчера , 09:40
Сборные
Магомед Адиев назвал причины ухода из сборной Казахстана
© 2008 - 2024 ТОО «EML»