Сборная Уругвая по футболу нанесла разгромное поражение команде Мексики в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

Встреча, которая прошла на стадионе "Спортс Ауторити эт Майл Хай - Инвеско Филд" в американском Денвере, завершилась со счетом 4:0 в пользу уругвайцев. В составе победителей хет-трик оформил Дарвин Нуньес (7, 44 и 49-я минуты), еще один мяч забил Факундо Пеллистри (26).

Отметим, что Нуньес не забивал на протяжении десяти матчей в "Ливерпуле" в завершившемся сезоне. В прошлый раз за мерсисайдцев он забил 4 апреля в матче с "Шеффилд Юнайтед" (3:1).

Сборные Уругвая и Мексики примут участие в Кубке Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля в США. Уругвайцы сыграют в группе С против сборных США, Панамы и Боливии. Мексиканские футболисты попали в группу В, где им предстоит встретиться с командами Эквадора, Венесуэлы и Ямайки.

Добавим, что Мексика - самая титулованная сборная в КОНКАКАФ, а "Ливерпуль" летом 2022 года выкупил Нуньеса у "Бенфики" за 100 миллионов евро с учетом бонусов.