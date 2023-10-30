Во France Football объяснили успех Казахстана и оценили шансы на Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 13:15
©КФФ

Обозреватель France Football Танги Севилье рассказал корреспонденту Vesti.kz об оставшихся матчах сборной Казахстана по футболу в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2024. В ходе беседы он отметил ключевой фактор сенсационного успеха и перспективы казахстанцев.

В октябре подопечные Магомеда Адиева провели два выездных матча в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2024: уступили Дании (1:3) и обыграли Финляндию (2:1).

"Никто не мог ожидать такого поворота событий. Казахстан одержал пять побед и претендует на выход в финальную часть чемпионата Европы. Залогом всего этого стала уверенная игра. Несмотря на разницу в классе, казахстанская команда дополняет ее игровой дисциплиной и характером. К тому же, во многих матчах была заметна большая доля везения. Если удача будет на их стороне, то им по силам одержать две победы. Даже в гостях со Словенией можно рассчитывать на успех. Весьма интересно, что Дания может остаться ни с чем. Такой исход станет одной из главных сенсаций цикла", - отметил Севилье.

Напомним, 17 ноября Казахстан дома примет Сан-Марино, а отбор к Евро-2024 завершит выездным матчем против Словении 20 ноября. С расширенным составом нашей сборной можно ознакомиться здесь.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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