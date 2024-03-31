Форвард "Актобе" высказался о получении гражданства Казахстана

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Сегодня 23:30
©ФК "Актобе"

Российский нападающий "Актобе" Идрис Умаев рассказал на каком этапе находится процесс получения им казахстанского гражданства, сообщают Vesti.kz.

"Я жду. Мне сказали, что это займет время. Буду рад получить гражданство Казахстана", - цитирует Умаева пресс-служба "Актобе". 

Ранее главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что Умаев усилит национальную команду. Форварда планировали вызвать еще на сборы перед играми с Грецией и Люксембургом, однако на тот момент оформить паспорт РК Умаев не успел. 

По информации различных источников, отец Умаева родился в Казахстане. При этом, сам 25-летний игрок ранее выступал на уровне молодежных сборных России U-20 и U-21. 

В чемпионате Казахстане Умаев впервые сыграл в составе "Шахтера", куда его пригласил нынешний тренер сборной Магомед Адиев. Кроме того, игрок и тренер вместе работали в российском клубе "Чайка". На уровне РПЛ форвард сыграл 15 матчей, где ему не удалось отметиться результативными действиями. 

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Умаев забил три мяча и отдал один ассист в двух матчах. 

Отметим, что в прошлом году в сборную Казахстана также был вызван Александр Зуев - уроженец Костаная получил гражданство РК, но ранее на протяжении всей карьеры, в том числе на международном уровне представлял Россию. 

 

 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
3 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
4 Астана 3 2 0 1 4-1 6
5 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
6 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Актобе ФК Сборная РК по футболу КПЛ
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