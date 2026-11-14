Флик получил хорошие новости после удаления Рафиньи в матче сборной Бразилии

Рафинья может досрочно покинуть расположение сборной Бразилии после удаления в товарищеском матче с Японией, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Barca Universal со ссылкой на испанское издание Sport, в национальной команде рассматривают вариант с возвращением вингера в "Барселону".

Из-за красной карточки футболист не сможет принять участие в следующей встрече бразильцев против Сингапура. Правила ФИФА предусматривают, что дисквалификация за удаление распространяется не только на официальные, но и на товарищеские матчи.

Таким образом, Рафинья может вернуться в клуб раньше запланированного срока. Такое развитие событий наверняка устроит главного тренера "Барселоны" Ханса-Дитера Флика, который получит возможность раньше рассчитывать на своего игрока.

Матч между сборными Бразилии и Сингапура состоится во вторник, 17 ноября. Начало встречи - в 15:00 по казахстанскому времени.

"Это недопустимо". Рафинья не сдержался после своего удаления и поражения Бразилии