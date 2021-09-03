В Финляндии высказались о сенсационном провале Украины и сильнейшей стороне Казахстана в отборе к ЧМ-2022

Финский журналист популярного сайта yle.fi Кими Порттила в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился ожиданиями от следующего матча сборной Казахстана в отборе к чемпионату мира-2022. Он вспомнил о сенсационном результате в Нур-Султане и назвал сильнейшую сторону казахстанской команды.

"Сборная Казахстана добилась неожиданного результата в домашнем матче с Украиной. Гости доминировали и могли побеждать с крупным счетом, но в итоге допустили две ошибки и лишились двух очков. Здесь есть заслуга и казахстанцев, которые играли с невероятным настроем.

Вообще противостояния против сборной Казахстана никогда не были простыми. Это крепкая команда, способная удивить и создать сложности любому сопернику.

Мне известно, что по определенным причинам против Финляндии не сыграет ряд ведущих игроков. Это большая потеря, которая уменьшает шансы Казахстана на позитивный исход. Но у вашей команды есть морально-волевые качества, которые и позволили набрать очки с украинцами. Я думаю, что это будет непростой, вязкий и даже скучный матч, но он завершится в пользу хозяев", - отметил Порттила.

Матч состоится в субботу, 4 сентября, на олимпийском стадионе города Хельсинки (Финляндия). Начало - в 19:00 по времени Нур-Султана.

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Отметим, что в предыдущем туре Казахстан сумел вырвать ничью в домашнем матче с Украиной (2:2). Видеообзор голов доступен по этой ссылке.

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