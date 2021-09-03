Одна победа в десяти матчах, или в какой форме финны подходят к игре со сборной Казахстана

Уже завтра, 4 сентября, сборная Казахстана по футболу сыграет на выезде с командой Финляндии в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022. Корреспондент Vesti.kz рассказал о текущей форме соперников подопечных Талгата Байсуфинова.

В активе сборной Финляндии два очка - столько же, сколько и у казахстанской команды. Но финны, в отличие от соперников, провели всего два матча в текущем отборочном цикле, а казахстанцы - три игры.

В мартовских матчах скандинавская сборная дома разошлась миром с Боснией и Герцеговиной - 2:2. Причем до 84-й минуты финны вели в счете 2:1, но точный удар боснийского футболиста испортил все планы хозяев относительно трех заработанных очков.

Спустя несколько дней сборная Финляндии заработала один балл и в гостях, сыграв вничью с Украиной - 1:1. Тогда подопечные Маркку Канервы отыгрались лишь на 89-й минуте встречи, оставшись в численном большинстве.

После этого финнов ждало несколько контрольных матчей, главной целью которых была подготовка команды к грядущему Евро-2020. Но все товарищеские матчи завершились для финских футболистов поражениями: 2:3 против Швейцарии, 0:2 со Швецией и 0:1 с Эстонией.

В июне команда стартовала на Евро с сенсационной победы над датчанами - 1:0. Но тот матч был омрачен страшной картиной, когда лидер соперников Кристиан Эриксен потерял сознание из-за остановки сердца. Поэтому было понятно, что игрокам сборной Дании было явно не по себе доигрывать эту встречу.

Следующие две игры финны проиграли и из группы не вышли. Сборной России команда уступила минимально - 0:1, а команде Бельгии в два мяча - 0:2.

1 сентября сборная провела свой последний матч, он был товарищеским. Домашняя встреча со сборной Уэльса завершилась безголевой ничьей. Однако в целом преимущество было на стороне британцев - 12:5 по ударам, 4:0 по ударам в створ. А еще в первом тайме пенальти не реализовал хавбек гостей Харри Уилсон.

Таким образом, в последних десяти матчах у сборной Финляндии всего одна победа - та самая против Дании на Евро. Еще три встречи были завершены вничью и шесть проиграны. Разница мячей за этот срок - 7:15 в пользу соперников.

Команда не побеждает и не забивает на протяжении трех матчей подряд, и у нее еще не было побед в текущем отборочном цикле. Поэтому нельзя сказать, что сборная Финляндии без проблем справится с гостями из Казахстана. В весенней части отбора подопечные Байсуфинова уже удивляли на выезде, сыграв вничью с Украиной (1:1).

Но серия без побед сборной Казахстана еще более красноречива - десять матчей. За это время команда четырежды расходилась с соперниками миром, а еще шесть раз проиграла. Разница мячей - 6:18. Последняя победы была добыта как раз 4 сентября, но прошлого года, когда в рамках Лиги наций сборная на выезде переиграла Литву - 2:0.

Напомним, что сборные Финляндии и Казахстана сыграют в субботу, 4 сентября, в 19:00 по времени Нур-Султана. Игра пройдет на "Олимпийском стадионе" в Хельсинки.

Ранее национальная команда вырвала ничью в домашнем матче со сборной Украины - 2:2.

Фото: Чемпионат, КФФ©️

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