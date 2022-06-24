ФИФА отреагировала на взлет Казахстана в мировом рейтинге после сенсаций в Лиге наций

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА ) отметила прогресс сборной Казахстана в обновленном мировом рейтинге после четырех игр в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан взлетел в рейтинге ФИФА после сенсаций в Лиге наций

"Самый большой скачок по очкам у Казахстана (+31,51), самый большой скачок по позиции также у Казахстана (+11 мест)", - говорится на сайте ФИФА.

Отметим, на летнем отрезке группового этапа Лиги наций подопечные Магомеда Адиева набрали десять очков в четырех играх (против Азербайджана 2:0, Беларуси 1:1 и Словакии 1:0, 2:1) и ушли на перерыв лидером квартета.

Следующие игры группы 3 дивизиона С пройдут 22 сентября, сыграют Казахстан - Беларусь, Словакия - Азербайджан.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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