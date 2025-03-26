ФИФА отреагировала на первую победу Казахстана в отборе на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте высказалась о победе сборной Казахстана над командой Лихтенштейна (2:0) в квалификации чемпионата мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

"Казахстан одержал свою первую победу в квалификации, обыграв Лихтенштейн в Вадуце с разницей в два гола в конце первой половины. Теперь у казахстанской сборной три очка, в то время как Лихтенштейн продолжает борьбу за свой первый балл.

Максим Самородов открыл счет незадолго до перерыва, забив точным ударом головой после навеса Марата Быстрова. Затем гости успели удвоить преимущество перед свистком на перерыв – Александр Марочкин переправил в ворота мяч после розыгрыша штрафного, исполненного Самородовым.

Во втором тайме Казахстан не смог увеличить разницу в счете, но уверенно удерживал хозяев поля на безопасном расстоянии и довел матч до победы", - пишет сайт ФИФА.