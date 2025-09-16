ФИФА объявила решение по матчам сборной Казахстана по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о слиянии двух пауз на матчи сборных. Новое правило начнет действовать с осени 2026 года, передают Vesti.kz.

Что изменилось?

Со следующего сезона сентябрьская и октябрьская международные паузы будут объединены в один перерыв длительностью около трех недель (16 дней), следует из расписания на официальном сайте ФИФА.

До сих пор сборные собирались трижды - в сентябре, октябре и ноябре. С 2026 года формат изменится: команды будут играть в период с 21 сентября по 6 октября. За этот период национальные команды смогут провести не более четырех игр.

Для чего нововведение?

В ФИФА считают, что новая схема сократит риск травм у футболистов и уменьшит количество перелетов игроков в расположение сборных.

При этом ноябрьская пауза останется в прежнем виде — с 9 по 17 ноября. Для него предусмотрены по два матча. Новое расписание утверждено минимум до 2030 года.

Напомним, сборная Казахстана по футболу продолжает отбор на чемпионат мира 2026 года. После пяти игр в активе команды лишь три очка — команда занимает предпоследнее, четвертое место в отборочной группе.

Турнирная таблица группы JСеверная Македония – 11 очков (5 матчей)Бельгия – 10 очков (4 матча)Уэльс – 10 очков (5 матчей)Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)Казахстан в отборе на ЧМ-2026

В рамках отборочной кампании казахстанской сборной осталось провести три матча - два дома и один на выезде.

- Казахстан - Лихтенштейн;- Северная Македония - Казахстан;- Казахстан - Бельгия.