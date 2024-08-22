Федерация футбола заработала 100 миллионов на матче Казахстана: подробности

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Сегодня 12:03
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Стало известно, сколько заработала Казахстанская федерация футбола (КФФ) на первом матче матче сборной Казахстана в новом сезоне Лиги наций, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что все билеты на матч Казахстана против Норвегии, который состоится 6 сентября на центральном стадионе Алматы, были распроданы за день. Сама арена вмещает 23 804 зрителя.

По подсчетам телеграм-канала "Маркетинг последней надежды", КФФ за аншлаг заработает 129 миллионов тенге. Это 271 тысяча долларов. Билеты продавались по цене от 2 до 10 тысяч тенге.

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Последний раз в Алматы сборная играла в 2020 году, но тогда из-за пандемии матчи Лиги наций против Беларуси, Литвы и Албании проходили без зрителей из-за пандемии коронавируса. Последний официальный матч со зрителями в Алматы - 10 июня 2017 года против Дании (1:3) в отборе ЧМ-2018.

Добавим, что следующий матч в Лиге наций сборная Казахстана проведет на выезде - 9 сентября против Словении.

Казахстан объявил состав на первые матчи Лиги наций

Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций КФФ Норвегия Футбол

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