Фанат, обнявший Месси, получил наказание

По информации полиции Пекина, которую цитирует CNN болельщику, выбежавшему на поле во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Австралии, запрещено посещение стадионов в течение года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче, проходившем в пятницу в столице Китая, аргентинская команда одержала победу над австралийской со счетом 2:0. Во время игры один из фанатов в майке с фамилией Месси пробежал на поле и обнял футболиста.

Сообщается, что болельщик был задержан полицией и находится под административным арестом. В настоящее время неизвестно, сколько времени 18-летний фанат проведет под стражей. Отмечается, что он извинился за свое поведение и принял наказание.

Сборная Аргентины также сыграет 19 июня в Джакарте против сборной Индонезии.