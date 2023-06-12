В Европе сделали заявление о конкуренции со сборной Казахстана

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 15:58
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Главный тренер сборной Северной Ирландии прокомментировал вопрос о конкуренции с Финляндией, Словенией и Казахстаном в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборные Северной Ирландии и Казахстана выступают в группе H. 19 июня обе национальные команды проведут матч в Белфасте.

"Мне не очень нравится термин "переходный период". Вы получаете группу, у вас есть пять международных окон, и вы должны попытаться набрать в них как можно больше очков. Такова природа игры, и ты должен планировать, как набрать очки.

Верю ли я, что мы можем быть конкурентоспособными в этой группе? На сто процентов. Что помогло бы нам в этой группе, так это, наверное, если бы одна команда стала доминировать и обыграла много других команд, и тогда мы были бы в одном ряду с Финляндией, Словенией и Казахстаном, мы бы отбирали очки друг у друга", - приводит слова О'Нила Belfastlive.

Сборная Казахстана на старте отбора уступила на своем поле Словении - 1:2, и сенсационно обыграла Данию - 3:2.

Команда Сереной Ирландии победила на выезде Сан-Марино - 2:0, и проиграла на своем поле Финляндии - 0:1.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу

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