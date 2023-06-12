В Европе сделали заявление о конкуренции со сборной Казахстана

Главный тренер сборной Северной Ирландии прокомментировал вопрос о конкуренции с Финляндией, Словенией и Казахстаном в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборные Северной Ирландии и Казахстана выступают в группе H. 19 июня обе национальные команды проведут матч в Белфасте.

"Мне не очень нравится термин "переходный период". Вы получаете группу, у вас есть пять международных окон, и вы должны попытаться набрать в них как можно больше очков. Такова природа игры, и ты должен планировать, как набрать очки.

Верю ли я, что мы можем быть конкурентоспособными в этой группе? На сто процентов. Что помогло бы нам в этой группе, так это, наверное, если бы одна команда стала доминировать и обыграла много других команд, и тогда мы были бы в одном ряду с Финляндией, Словенией и Казахстаном, мы бы отбирали очки друг у друга", - приводит слова О'Нила Belfastlive.