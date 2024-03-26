Евро-2024 может войти в историю после разгрома Казахстана

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Сегодня 18:51
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Предстоящий чемпионат Европы по футболу, который пройдет этим летом в Германии может стать историческим, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.

Впервые турнир может обойтись без единого дебютанта. С 1960 года на каждом континентальном первенстве была хотя-бы одна команда в первый раз отбиравшаяся на Евро.

Сейчас известна 21 команда, которая предстоящим летом сыграет в Германии. Сегодня, 26 марта в стыковых матчах плей-офф Лиги наций Уэльс - Польша, Украина - Исландия и Грузия - Греция определятся еще три участника турнира.

Победители матчей получат путевки на Евро-2024. Среди шести претендентов на оставшиеся три места на Евро-2024 лишь Грузия никогда не отбиралась в финальную часть ЧЕ. Поэтому единственным условием для того, чтобы Евро-2024 стал первым в истории ЧЕ без дебютантов, является победа Греции над Грузией.

Напомним, что сборная Казахстана в полуфинале Лиги C уступила Греции со счетом 5:0. Сегодня, подопечные Магомеда Адиева сыграют на выезде с Люксембургом, который во втором полуфинале проиграл Грузии.

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