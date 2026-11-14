"Это недопустимо". Рафинья не сдержался после своего удаления и поражения Бразилии

Форвард сборной Бразилии Рафинья остался недоволен работой арбитров в товарищеском матче против Японии, в котором бразильцы потерпели неожиданное поражение со счетом 2:3. Сам игрок "Барселоны" был удалён на 90+2-й минуте.

"Прежде всего, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться за своё удаление. Это сложно контролировать. Столько ошибок со стороны судьи. Я пытался поговорить с ним, но мне показалось, что он не настроен на разговор. Думаю, он… я считаю, что он допустил ошибки во многих моментах игры. Это недопустимо.

При первом голе был фол: парень сыграл рукой, что понятно по действующим правилам. После нарушения против меня не поставили пенальти, а потом мы пропустили третий гол. Был совершенно очевидный фол против Жоао Гомеса. Рефери проигнорировал это, и с помощью VAR гол был засчитан.

Мы старались с самого начала игры, и, хотя нам ещё есть над чем работать, мы растём, находим свой ритм. На мой взгляд, мы сыграли отлично, во втором тайме намного лучше, чем в первом, но, когда ты играешь ещё и против судьи, это сложно. Мы не можем позволить судейству остаться безнаказанным", - приводит слова Рафиньи Globo.