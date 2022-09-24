"Это казахи и сделали". Пайперс - о матче с Азербайджаном и шансах поехать на Евро

Тренировавший в свое время сборную Казахстана по футболу нидерландский специалист Арно Пайперс дал прогноз на матч шестого тура Лиги наций Азербайджан - Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча группы 3 дивизиона С пройдет 25 сентября в Баку и начнется в 22:00 по времени Астаны.
"Посмотрим, что получится с Азербайджаном. Соперник нормальный. Сейчас сборная Казахстана все время демонстрирует мотивацию, это очень позитивно. Для меня не стало большой неожиданностью, что эта команда достигла таких результатов в группе Лиги наций. Конечно, на таком уровне можно побеждать любых соперников, это казахи и сделали, за что им большой комплимент.
Насчет возможности выхода в финальную часть чемпионата Европы через плей-офф - условия хорошие, игровой стиль соперников не слишком отличается, добираться туда не особо проблематично. Так что - да, есть хороший шанс. Как по мне, играть в Азербайджане не слишком сложно. Сборная Казахстана выдала потрясающий результат в группе с разницей забитых и пропущенных мячей +5. Так что ничья со счетом 1:1 должна быть нормальным результатом", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".
Напомним, что вне зависимости от результата предстоящей игры Казахстан останется на первом месте в квартете. В следующем розыгрыше турнира команда выступит в дивизионе В.