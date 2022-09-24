"Это казахи и сделали". Пайперс - о матче с Азербайджаном и шансах поехать на Евро

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Сегодня 15:41
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Тренировавший в свое время сборную Казахстана по футболу нидерландский специалист Арно Пайперс дал прогноз на матч шестого тура Лиги наций Азербайджан - Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы 3 дивизиона С пройдет 25 сентября в Баку и начнется в 22:00 по времени Астаны.

"Посмотрим, что получится с Азербайджаном. Соперник нормальный. Сейчас сборная Казахстана все время демонстрирует мотивацию, это очень позитивно. Для меня не стало большой неожиданностью, что эта команда достигла таких результатов в группе Лиги наций. Конечно, на таком уровне можно побеждать любых соперников, это казахи и сделали, за что им большой комплимент.

Насчет возможности выхода в финальную часть чемпионата Европы через плей-офф - условия хорошие, игровой стиль соперников не слишком отличается, добираться туда не особо проблематично. Так что - да, есть хороший шанс. Как по мне, играть в Азербайджане не слишком сложно. Сборная Казахстана выдала потрясающий результат в группе с разницей забитых и пропущенных мячей +5. Так что ничья со счетом 1:1 должна быть нормальным результатом", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что вне зависимости от результата предстоящей игры Казахстан останется на первом месте в квартете. В следующем розыгрыше турнира команда выступит в дивизионе В.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

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Метки:
Пайперс Арно Сборная РК по футболу Азербайджан Лига наций

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