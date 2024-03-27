"Эти футболисты даже в клубах не играют". Адиев сделал резкое заявление о Шушеначеве и Жукове

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 04:07
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, есть ли вероятность вызова в команду нападающего Артура Шушеначева и полузащитника Георгия Жукова, сообщает корреспондент Vesti.kz

"Любой игрок учитывается. Неужели вы думаете, что я настолько кощунственный человек, который будет кем-то пренебрегать. Я ни одним футболистом не пренебрегаю. Любой игрок соответствующий сборной вызывается. Вы же видите, постоянно есть новые фамилии, мы добавляем игроков, не зацикливаемся. Все способны. Но вы иногда называете фамилии, но вы же не видите, что они не соответствуют, что они даже в клубах не всегда играют, не всегда получается. И вы хотите, чтобы он майку национальной сборной надел и соответствовал с более именитыми соперниками, которые в десятки раз превосходят по стоимости. Я не собираюсь майку сборной раздавать налево и направо. Пока я здесь - не отступлю от этого. Эту майку будут надевать достойные, как по человеческим характеристикам, так и по профессиональным - другого пути нет", - отметил Магомед Мусаевич. 

Напомним, что сборная Казахстана в прошедших двух матчах уступила Греции (0:5) и Люксембургу (1:2), не сумев пробиться в финальную часть чемпионата Европы. 

Метки:
Сборная РК по футболу Адиев Магомед Жуков Георгий Футбол
Новости
Сегодня , 04:56
Сборные
Новичок сборной Казахстана рассказал о дебютном голе и желании играть в Европе
Сегодня , 04:32
Сборные
Оразов высказался о будущем Адиева и дал позитивную оценку сборной Казахстана
Сегодня , 04:14
Сборные
Адиев заявил о готовности уйти из сборной Казахстана после поражения от Люксембурга
Сегодня , 04:07
Сборные
"Эти футболисты даже в клубах не играют". Адиев сделал резкое заявление о Шушеначеве и Жукове
Сегодня , 03:45
Сборные
Стали известны все участники Евро-2024
Сегодня , 03:30
Сборные
Уэльс и Польша разыграли последнюю путевку на Евро-2024
Сегодня , 02:54
Сборные
Камбэком завершился матч Украины в отборе на Евро-2024
Сегодня , 02:38
Сборные
Казахстан и Люксембург устроили голевую перестрелку после матчей за Евро
Сегодня , 01:49
Сборные
21-летний футболист вошел в историю после дебютного гола за сборную Казахстана
Сегодня , 00:59
Сборные
Казахстан после дебютного гола открыл счет в матче с Люксембургом
© 2008 - 2024 ТОО «EML»