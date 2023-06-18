"Есть вариант с зарубежным клубом". Скворцов - о сборной Казахстана и трансфере в Европу

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Сегодня 14:00
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Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов в беседе с корреспондентом Vesti.kz обсудил матчи отборочного цикла ЧЕ-2024 против Сан-Марино и Северной Ирландии, а также высказался о своем клубном будущем. 

- Лев, какие впечатления остались от игры с Сан-Марино и как ты сам оцениваешь свой выход на поле? 

- Главное, выиграли, три очка. В первом тайме многое не получалось, потом забили и довели до победы. Мой выход, спасибо тренеру, что дал время, но самое важное - это победа. 

- После дебюта в марте за сборную у тебя были сильные эмоции. Сейчас ты уже освоился в команде?

- Да, сейчас нормально, но и все-таки та игра с Данией совсем другой была по накалу. 

- Матч с Северной Ирландией будет гораздо тяжелее? 

- Против Сан-Марино тоже было непросто, они всей командой оборонялись, но с Северной Ирландией будет совсем другой матч. Легких матчей вообще не стоит ожидать. 

- Магомед Мусаевич говорил, что есть план по составу на два матча и вероятно будет ротация. Ты ожидаешь, что выйдешь в основе в Белфасте? 

- Не знаю, тренер ничего не говорил, для меня честь играть за сборную, сколько бы времени не было отведено. 

- Касательно твоей клубной карьеры. Как обстоит ситуация с "Химками", ты продлеваешь контракт или уходишь? 

- У меня есть плюс один год с "Химками", но сейчас разговариваем. Есть еще вариант с зарубежным клубом. Думаю, все решится в ближайшую неделю, пока точно не могу сказать. 

- Зарубежный клуб из какой страны?

- Не могу сказать. 

- Ты к какому варианту склоняешься? 

- Не могу ответить, в ближайшее время будет известно. 

Скворцов провел вторую часть сезона РПЛ 2022/23 в составе "Химок". Ранее сообщалось, что подмосковный клуб намерен сохранить в своих рядах казахстанского защитника. 

Напомним, что 16 июня сборная Казахстана обыграла на выезде Сан-Марино со счетом 3:0. 19 июня команда Магомеда Адиева проведет четвертый матч в квалификации ЧЕ-2024, в Белфасте казахстанцам будет противостоять сборная Северной Ирландии. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Премьер-лига России Казахстанцы за границей Чемпионат Европы по футболу

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