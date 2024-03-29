"Есть игроки, которым не понравилось мое решение". Останется ли Тагыберген лидером сборной Казахстана

На решающий матч с Грецией Магомед Адиев не выпустил капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена - это стало одним из самых обсуждаемых решений тренера. Корреспондент Vesti.kz предполагает, что это первый сигнал к глобальным изменениям команды, которые хочет произвести Магомед Мусаевич.

Решение Адиева по Тагыбергену было достаточно смелым и даже несмотря на счет 0:5 оправданным. Хавбек "Ордабасы" выглядел неубедительно на старте клубного сезона, в частности в суперкубковом матче с "Тоболом".

В Дубае Тагыберген пропустил значительную часть подготовки из-за повреждения и по словам Адиева находился далеко не в оптимальном состоянии:

"По Тагыбергену, на взгляд тренерского штаба его состояние было неоптимальным, на 20-30 минут мы планировали его выпустить, когда будем нуждаться в усилении и давлении".

В матче с Люксембургом Асхат вышел в основе и сделал голевую передачу со стандарта уже на старте игры. На первый взгляд - это отличный ответ Адиеву и критикам со стороны игрока, однако если смотреть на полный матч хавбека - вопросы вновь остаются. Главный тренер обратил внимание, что в первом тайме у нашей команды не было компактности и три опорных хава располагались между собой на большом расстоянии.

Тагыбергену, впрочем как и многим другим нашим игрокам не удавалось действовать в той же интенсивности, что и соперник, выдерживать динамику. Хавбека "Ордабасы" заменили в середине второго тайма, хотя счет предполагал наличие такого футболиста как Асхат, однако очевидно Адиев решил добавить как раз динамики.

Адиев отмечает, что он не собирается радикально отцеплять возрастных футболистов. Но в то же время, тренер уже сказал публично и показал делом - он способен оставить на скамейке даже капитана сборной. И по словам Магомеда Мусаевича, после матча с Грецией игроки высказывали недовольство своим статусом, однако отступать он не намерен:

"В футболе вообще нет такого заслужили или нет, заслуживает тот, кто работает в тренировках, кто подходит под игру. У нас состоялся разговор с опытными ребятами, некоторым парням не понравилось мое решение. Но мои решения не спонтанны, они не зависят от моего эмоционального фона, они взвешены и эти решения подтверждены тренировками. Я сказал президенту КФФ и руководителям, могу любую тренировку поднять и показать по видео и цифрам, почему тот или иной футболист не появился на поле. Я исхожу из футбола, да, эти парни многое сделали для сборной, для меня тоже многое сделали, они были рядом со мной в любых ситуациях, но есть текущее состояние и я не могу обманывать футбол. Пока я буду работать, надеюсь, что не уйду от этого принципа".

Надо понимать, что на данный момент требования к позиции Тагыбергена коррелируют с его нынешними возможностями. Восьмой номер должен задавать темп и успевать везде - объем и движение в этой позиции крайне важны в современном футболе.

Тагыберген не молодеет и в том же чемпионате Казахстана многие эпизоды читает за счет опыта, плюс он играет на своих сильных сторонах - те же стандарты, дальние удары. Внутри чемпионата этого достаточно (в том числе для титула), на уровне сборных как мы убедились вас заставит сильно попотеть даже сборная Люксембурга.

Именно поэтому Адиев так оперативно внедряет в состав Адилета Садыбекова, поскольку условная пара Бейсебеков - Тагыберген при всем опыте не позволяет команде держать интенсивность. Безусловно, роль Тагыбергена в раздевалке и эффективность его стандартов дают понять, что как минимум в обойме полузащитник останется. Однако, учитывая два прошедших матча и риторику слов Адиева есть вероятность, что в следующем цикле Тагыберген уже не будет одной из центральных фигур в составе.

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