"Если будет предложение - посмотрим". Оразов - о матче с Грецией и трансфере в Европу

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своих ощущениях и настрое перед матчем с Грецией. Кроме того, хавбек высказался о клубной карьере.

- Рамазан, на этот раз у сборной будет достаточно времени на подготовку - две недели. Как ты считаешь, является ли это преимуществом нашей команды перед греками?

- В первую очередь хочу поздравить всех мусульман со священным месяцем Рамадан, всех благ и мира вашим домам. Думаю, что эта подготовка будет одним из факторов положительного результата, но не будем загадывать, игра покажет. Мы настроены и готовы.

- В матче с Грецией наша сборная возможно столкнется с наиболее впечатляющей поддержкой соперника за последние годы. Подобная атмосфера тебя мотивируют или все-таки ощущается некий нерв?

- Никаких нервов не испытываем, играя бы мы дома, наши болельщики показали как это делается.

Думаю и в Греции казахстанских болельщиков будет достаточно и мы почувствуем их поддержку.

- В прошлом году ты покинул словенский "Копер", оставляешь ли ты для себя задачу еще попробовать себя в Европе или сконцентрирован на карьере в Казахстане?

- Не думаю сейчас об этом. Меня все устраивает в "Актобе". Если будет предложение в клуб, там посмотрим.

- Если сборная Казахстана выйдет на Евро ты готов совершить какой-нибудь безумный поступок? Постричься налысо, набить тату или что-то в таком роде?

- Сейчас все мысли только о предстоящих игр. После матчей посмотрим.

Матч Греция - Казахстан пройдет 21 марта в Афинах. В другом полуфинале Лиги наций встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию чемпионата Европы-2024.