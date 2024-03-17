"Если будет предложение - посмотрим". Оразов - о матче с Грецией и трансфере в Европу

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 19:00
©КФФ

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своих ощущениях и настрое перед матчем с Грецией. Кроме того, хавбек высказался о клубной карьере. 

- Рамазан, на этот раз у сборной будет достаточно времени на подготовку - две недели. Как ты считаешь, является ли это преимуществом нашей команды перед греками? 

- В первую очередь хочу поздравить всех мусульман со священным месяцем Рамадан, всех благ и мира вашим домам. Думаю, что эта подготовка будет одним из факторов положительного результата, но не будем загадывать, игра покажет. Мы настроены и готовы.

- В матче с Грецией наша сборная возможно столкнется с наиболее впечатляющей поддержкой соперника за последние годы. Подобная атмосфера тебя мотивируют или все-таки ощущается некий нерв? 

- Никаких нервов не испытываем, играя бы мы дома, наши болельщики показали как это делается.
Думаю и в Греции казахстанских болельщиков будет достаточно и мы почувствуем их поддержку. 

- В прошлом году ты покинул словенский "Копер", оставляешь ли ты для себя задачу еще попробовать себя в Европе или сконцентрирован на карьере в Казахстане? 

- Не думаю сейчас об этом. Меня все устраивает в "Актобе". Если будет предложение в клуб, там посмотрим.

- Если сборная Казахстана выйдет на Евро ты готов совершить какой-нибудь безумный поступок? Постричься налысо, набить тату или что-то в таком роде? 

- Сейчас все мысли только о предстоящих игр. После матчей посмотрим. 

Матч Греция - Казахстан пройдет 21 марта в Афинах. В другом полуфинале Лиги наций встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию чемпионата Европы-2024.

 

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Метки:
Оразов Рамазан Сборная РК по футболу Греция Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Актобе ФК

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