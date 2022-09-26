"Если оставите Адиева, добьетесь успеха". Тренер сборной Азербайджана - о Казахстане в Лиге наций

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 00:42
©affa.az

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи прокомментировал прошедший матч с Казахстаном в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz

Выездная игра для команды Магомеда Адиева завершилась поражением - 0:3. 

"Хорошая, качественная игра, много ошибок, но в тоже время много моментов, мы должны лучше реализовывать моменты. Очень доволен игрой.

Думаю, уже со старта игры мы управляли матчем, у нас было много шансов. Были очень активны. С вашим тренером я разговаривал до матча, Казахстан может научить некоторые страны как играть в большой футбол. Если вы оставите этого тренера, то добьетесь успеха. 

Отборочный цикл? Первая игра мне понравилась больше остальных, с Казахстаном на выезде мы не должны были проигрывать. 

Да, Казахстан заслужил победу в группе, у вас сильная команда. Все справедливо", - заявил итальянский специалист. 

Сборная Казахстана завершила групповой этап Лиги наций на первом месте, набрав 13 очков. В ноябре казахстанцы проведут товарищеский матч против ОАЭ. 

 

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Азербайджан Сборная РК по футболу Лига наций

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