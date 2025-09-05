Еще три сборные вышли на ЧМ-2026 по футболу

По итогам очередного дня квалификации в зоне КОНМЕНБОЛ (Южная Америка) определились еще три сборные-участницы ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Команды Уругвая, Колумбии и Парагвая после 17-го тура отбора получили путевки на мундиаль. Уругвайцы на своем поле разгромили Перу со счетом 3:0.

С аналогичным результатом Колумбия обыграла Боливию, а Парагвай сыграл вничью с Эквадором (0:0), который ранее вышел на мировое первенство.

Таким образом, напрямую и Южной Америки на ЧМ-2026 вышли все шесть команд: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия и Парагвай.

Кроме того, в Южной Америке определился круг претендентов на межконтинентальные стыковые матчи за выход на ЧМ-2026. За тур до конца отбора седьмое место удерживает Венесуэла, а Боливия, отстающая всего на одно очко, сохраняет шансы на борьбу.

Чили и Перу окончательно лишились надежд пробиться на мундиаль.

На данный момент, всего на чемпионат мира отобрались 16 из 48 команд (одна треть).

Кто уже вышел на ЧМ-2026:КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка)США (хозяева турнира)Мексика (хозяева турнира)Канада (хозяева турнира)КОНМЕНБОЛ (Южная Америка)АргентинаБразилияЭквадорУругвайКолумбияПарагвайАФК (Азия)ЯпонияИранУзбекистанРеспублика КореяИорданияАвстралияОФК (Океания)Новая Зеландия

Напомним, что на предстоящем чемпионате мира, который пройдет летом 2026 года впервые сыграют 48 команд. Кроме того, турнир впервые состоится сразу в трёх странах: США, Мексике и Канаде.