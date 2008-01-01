Это еще не дно. Как ранее сборная Казахстана заканчивала год в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана по футболу закончила год на 122-м месте в декабрьской версии рейтинга ФИФА. Корреспондент Vesti.kz сравнил все позиции национальной команды в этом месяце за разные года и пришел к выводу, что это не самый худший результат.



При этом лучшие показатели сборной пришлись на 2001 и 2016 годы. В обоих случаях она оказывалась на 98-м месте при местных специалистах - Вахиде Масудове (2001) и Талгате Байсуфинове (2016).



Помимо этого, несколько раз команда была близка к самым высоким позициям в рейтинге ФИФА в своей истории. В декабре 1997 года она расположилась на 107-м месте, а через год на 102-м.



Худшее положение у нее было зафиксировано в 1995 году. Тогда сборная расположилась на 163-м месте, проведя под руководством Серика Бердалина всего две игры - обе были товарищескими. Помимо ничьей с Кувейтом, команда добилась поражения от Саудовской Аравии со счетом 0:3.



Напомним, сборная Казахстана под руководством Михала Билека в последней Лиге наций заняла последнее место в группе 4 и теперь поборется с Молдовой за сохранение прописки в дивизионе С. В 2021-м национальная команда будет выступать в отборочном турнире чемпионата мира-2022 в одной группе со сборными Франции, Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины.



Положение сборной Казахстана в рейтинге ФИФА в декабре в предыдущие годы:



1994 год - 153-е место;

1995 - 163-е;

1996 - 156-е;

1997 - 107-е;

1998 - 102-е;

1999 - 123-е;

2000 - 120-е;

2001 - 98-е;

2002 - 117-е;

2003 - 136-е;

2004 - 147-е;

2005 - 137-е;

2006 - 135-е;

2007 - 112-е;

2008 - 137-е;

2009 - 125-е;

2010 - 138-е;

2011 - 138-е;

2012 - 142-е;

2013 - 128-е;

2014 - 139-е;

2015 - 129-е;

2016 - 98-е;

2017 - 137-е;

2018 - 119-е;

2019 - 118-е.