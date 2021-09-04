Экс-тренер сборной Казахстана сделал смелый прогноз на матч отбора ЧМ-2022 с Финляндией

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу нидерландец Арно Пайперс поделился своими ожиданиями от отборочного поединка чемпионата мира-2022 против Финляндии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Казахстанская сборная в настоящее время достаточно сильно развита. Там понимают, что предстоящая в Хельсинки игра будет совсем другой в сравнении с матчем против Украины.

Сборная Финляндии весьма преуспевает в науке удивлять. Насколько я понимаю, у них там подобран хороший коллектив, обладающий сильным командным духом. К тому же это другой стиль футбола. Конечно, необходимость достижения хорошего результата может оказывать дополнительное давление, но также и укреплять уверенность в себе. Так что Финляндия - опасный соперник.

Однако Казахстан после хорошего для него исхода поединка с Украиной снова может сыграть вничью даже в Финляндии. Думаю, 1:1 - реалистичный результат на эту встречу", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Отметим, что ранее Пайперс угадал результат матча с Украиной.

Матч Финляндия - Казахстан пройдет сегодня, 4 сентября, в Хельсинки. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

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