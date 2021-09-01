"Может сыграть в пользу команды Байсуфинова". Пайперс предсказал исход матча Казахстан - Украина в отборе ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу нидерландец Арно Пайперс сделал прогноз на отборочный матч чемпионата мира-2022 Казахстан - Украина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Украинцы все так же остаются фаворитами. Они впереди на уровне и клубов, и сборных, но Казахстан приближается. Ничего не могу сказать про прошлую встречу этих двух команд, потому что не имел возможности ее проанализировать. Но результат для казахов оказался отличным.

Конечно, новому тренеру сборной Украины нужно время, чтобы создать свою команду. Так что смена наставника у соперника может сыграть в пользу сборной Казахстана.

Думаю, результаты, которые украинцы демонстрировали в отборочной группе до этого, не столь важны. Хотя большее давление по поводу исхода матча будут испытывать гости.

Моя последняя игра в качестве наставника сборной Казахстана была проведена как раз против Украины. Тогда мы уступили со счетом 1:2. Думаю, на этот раз будет 2:2", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Встреча пройдет сегодня, 1 сентября, в Нур-Султане и начнется в 20:00 по столичному времени. Трансляция будет доступна по этой ссылке. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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